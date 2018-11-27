/ Пропавший с велосипедом южноуралец найден мертвым

Поиски Игоря Козельцева начались 23 ноября.

На Южном Урале завершены поиски пропавшего накануне 54-летнего Игоря Козельцева. Сегодня, 27 ноября, в группе поискового отряда появилось сообщении о том, что Игорь мужчина найден погибшим, а его поиски с сегодняшнего дня официально завершены.

Тело найдено сегодня службой спасения. На его след вышли представители отряда ПСС «РЫСЬ». Пока что все устанавливается, но, предположительно, Игорь Козельцев просто попал в полынью. Вещи находились рядом с полыньей, были оставлены, потому что человек тонул, пытался выбраться, скинул их с себя, по всей вероятности. — рассказала сайту «Первый областной» оперативный дежурный «Снежинск — СПАС» Анастасия Селиванова.

Накануне, 26 ноября, специалисты поискового отряда «Рысь» опубликовали отчет о поисках Игоря Козельцева. Спасателями были найдены примерзшие ко льду перчатки, сумка и велосипед.

След шёл прямо мимо Саплиного острова по направлению к Каслям. Но ближе к острову Малиновому след повернул направо. Там и нашли оборвавшийся след, вмерзшие перчатки и сумку с фотоаппаратом. — говорится в сообщении отряда ПСС «Рысь» ДОСААФ России города Снежинск.

Напомним, мужчина ушел из дома 22 ноября вместе со своим горным велосипедом. Уже на следующий день, в пятницу, организация «Снежинск — СПАС» опубликовала ориентировку, а буквально на днях волонтеры организации вместе с родственниками провели осмотр места пропажи мужчины.