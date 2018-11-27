Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.51 +0.84 75.57 +0.63
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пропавший с велосипедом южноуралец найден мертвым

Пропавший с велосипедом южноуралец найден мертвым

Поиски Игоря Козельцева начались 23 ноября.
сегодня в 14:28
  |  Происшествия

На Южном Урале завершены поиски пропавшего накануне 54-летнего Игоря Козельцева. Сегодня, 27 ноября, в группе поискового отряда появилось сообщении о том, что Игорь мужчина найден погибшим, а его поиски с сегодняшнего дня официально завершены.

Тело найдено сегодня службой спасения. На его след вышли представители отряда ПСС «РЫСЬ». Пока что все устанавливается, но, предположительно, Игорь Козельцев просто попал в полынью. Вещи находились рядом с полыньей, были оставлены, потому что человек тонул, пытался выбраться, скинул их с себя, по всей вероятности. — рассказала сайту «Первый областной» оперативный дежурный «Снежинск — СПАС» Анастасия Селиванова.

Накануне, 26 ноября, специалисты поискового отряда «Рысь» опубликовали отчет о поисках Игоря Козельцева. Спасателями были найдены примерзшие ко льду перчатки, сумка и велосипед.

След шёл прямо мимо Саплиного острова по направлению к Каслям. Но ближе к острову Малиновому след повернул направо. Там и нашли оборвавшийся след, вмерзшие перчатки и сумку с фотоаппаратом. — говорится в сообщении отряда ПСС «Рысь» ДОСААФ России города Снежинск.

Напомним, мужчина ушел из дома 22 ноября вместе со своим горным велосипедом. Уже на следующий день, в пятницу, организация «Снежинск — СПАС» опубликовала ориентировку, а буквально на днях волонтеры организации вместе с родственниками провели осмотр места пропажи мужчины.

Происшествия
Девушка в куртке «Шанель» пропала на Южном Урале
21.11.2018
Девушка в куртке «Шанель» пропала на Южном Урале
Происшествия
Пропавшую две недели назад челябинку ищут на Южном Урале
18.11.2018
Пропавшую две недели назад челябинку ищут на Южном Урале
Происшествия
Молодая женщина пропала в Верхнеуральском районе
17.11.2018
Молодая женщина пропала в Верхнеуральском районе
Общество
Поиски отца и сына, пропавших возле детского сада, завершились
14.11.2018
Поиски отца и сына, пропавших возле детского сада, завершились
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
сегодня в 16:16
Артемий Панарин набрал три очка в победном матче против «Детройт Ред Уингз»
ШОС и БРИКС
Готовность Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС проверил Николай Цуканов
сегодня в 16:06
Готовность Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС проверил Николай Цуканов
Общество
Борис Дубровский рассказал о развитии экономики области
сегодня в 15:53
Борис Дубровский рассказал о развитии экономики области
Общество
12 многоквартирных жилых домов появятся на месте Танкового училища
сегодня в 15:28
12 многоквартирных жилых домов появятся на месте Танкового училища
Общество
Борис Дубровский назначил выплату семьям погибших при исполнении
сегодня в 14:55
Борис Дубровский назначил выплату семьям погибших при исполнении
Политика
Евгения Тефтелева назначили вице-губернатором Челябинской области
сегодня в 14:38
Евгения Тефтелева назначили вице-губернатором Челябинской области
ШОС и БРИКС
Знаковые для ШОС и БРИКС объекты посетил полпред президента в Челябинске
сегодня в 14:35
Знаковые для ШОС и БРИКС объекты посетил полпред президента в Челябинске
Происшествия
Пропавший с велосипедом южноуралец найден мертвым
сегодня в 14:28
Пропавший с велосипедом южноуралец найден мертвым
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6