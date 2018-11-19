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/ Рыбак, отправившийся на первый лед, утонул на Смолино

Рыбак, отправившийся на первый лед, утонул на Смолино

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.
сегодня в 10:24
  |  Происшествия

В минувшую пятницу на озере Смолино обнаружили труп мужчины. Из воды его извлекали спасатели Челябинской городской службы спасения. Установлено, что мужчине 58 лет. Он находился на той части берега, где запрещено купаться и отдыхать. Предположительно, погибший понадеялся на крепость первого льда.

Из водоема извлечен труп мужчины 58 лет, одет по сезону, предположительно рыбак. Передан сотрудникам полиции. — сообщили сайту «Первый областной» в ЕДДС.

Отметим, что сотрудники службы спасения неоднократно предупреждали об опасности тонкого льда. Выходить на него категорически запрещено.

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