Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.75 +65.75 76.05 +76.05
Челябинск
сейчас
 
+1 °C
завтра
 
+6 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ 50-летний мужчина утонул в городском пруду Миасса

50-летний мужчина утонул в городском пруду Миасса

Происшествие случилось во время рыбалки.
сегодня в 12:37
  |  Происшествия

Инцидент произошел накануне, 15 октября. В 13 часов 23 минуты спасателям Миасса поступил вызов на Старогородской пруд в районе улицы Свердлова, откуда, по словам местной жительницы, раздавались крики о помощи. Прибывшие на место ЧП сотрудники спецслужб обнаружили на острове, находящемся в середине водоема, 53-летнего мужчину.

По прибытию на место, спасатели совместно с пожарными, на лодке добрались до острова и вывезли замёрзшего мужчину на берег, где его уже ждали сотрудники скорой помощи. Мужчина получил сильное переохлаждение. Пострадавший рассказал, что они вместе с приятелем рыбачили с лодки. В какой-то момент лодка перевернулась, и рыбаки оказались в холодной воде. — рассказали сайту «Первый Областной» в миасском спасотряде.

Спасатели обследовали водоем в поисках второго мужчины. Через некоторое время его нашли, правда, уже мертвым.

Общество
Пассажир гидроцикла, по вине которого утонула школьница из Чебаркуля, предстанет перед судом
03.10.2018
Пассажир гидроцикла, по вине которого утонула школьница из Чебаркуля, предстанет перед судом
Происшествия
Утонувшего 4 дня назад купальщика достали со дна реки
09.08.2018
Утонувшего 4 дня назад купальщика достали со дна реки
Происшествия
«Он испугался, что она потянет его за собой». Новые подробности трагедии с утонувшей девочкой в Чебаркуле
08.08.2018
«Он испугался, что она потянет его за собой». Новые подробности трагедии с утонувшей девочкой в Чебаркуле
Происшествия
Эксклюзив. ЧП с утонувшей 15-летней девушкой в Чебаркуле на гидроскутере сняли на видео
  
03.08.2018
Эксклюзив. ЧП с утонувшей 15-летней девушкой в Чебаркуле на гидроскутере сняли на видео
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
КХЛ. «Трактор» принимает на своем льду новосибирскую «Сибирь»
сегодня в 18:55
КХЛ. «Трактор» принимает на своем льду новосибирскую «Сибирь»
Происшествия
Издевательства над пациентом магнитогорской психбольницы попали на видео
  
сегодня в 18:04
Издевательства над пациентом магнитогорской психбольницы попали на видео
Происшествия
Следователи проверяют «ТЭЦ», где из-за технологической вспышки пострадал рабочий
сегодня в 17:16
Следователи проверяют «ТЭЦ», где из-за технологической вспышки пострадал рабочий
Происшествия
Скрывшегося с места ДТП мужчину задержали в Карталах
сегодня в 16:23
Скрывшегося с места ДТП мужчину задержали в Карталах
Общество
О новой системе вывоза мусора южноуральцам расскажут мэры и регоператоры
сегодня в 16:14
О новой системе вывоза мусора южноуральцам расскажут мэры и регоператоры
Общество
Об усилении ветра предупредили челябинские спасатели
сегодня в 15:31
Об усилении ветра предупредили челябинские спасатели
Происшествия
Четверо мужчин жестоко избили троичанина
сегодня в 15:25
Четверо мужчин жестоко избили троичанина
Общество
Зампрокурора сменился в Челябинской области
сегодня в 15:15
Зампрокурора сменился в Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6