/ 50-летний мужчина утонул в городском пруду Миасса

Происшествие случилось во время рыбалки.

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Инцидент произошел накануне, 15 октября. В 13 часов 23 минуты спасателям Миасса поступил вызов на Старогородской пруд в районе улицы Свердлова, откуда, по словам местной жительницы, раздавались крики о помощи. Прибывшие на место ЧП сотрудники спецслужб обнаружили на острове, находящемся в середине водоема, 53-летнего мужчину.

По прибытию на место, спасатели совместно с пожарными, на лодке добрались до острова и вывезли замёрзшего мужчину на берег, где его уже ждали сотрудники скорой помощи. Мужчина получил сильное переохлаждение. Пострадавший рассказал, что они вместе с приятелем рыбачили с лодки. В какой-то момент лодка перевернулась, и рыбаки оказались в холодной воде. — рассказали сайту «Первый Областной» в миасском спасотряде.

Спасатели обследовали водоем в поисках второго мужчины. Через некоторое время его нашли, правда, уже мертвым.