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/ Ушел с велосипедом и не вернулся. В Снежинске ищут 54-летнего мужчину

Ушел с велосипедом и не вернулся. В Снежинске ищут 54-летнего мужчину

Игорь Козельцев пропал 22 ноября и с тех пор не выходил на связь.
сегодня в 12:55
  |  Происшествия

В Челябинской области ищут пропавшего 54-летнего жителя Снежинска Игоря Козельцева. Мужчина ушел из дома 22 ноября вместе с горным велосипедом. А после — перестал выходить на связь. В пятницу, 23 ноября, организация «Снежинск — СПАС» опубликовала ориентировку на южноуральца в группе в «Вконтакте».

Приметы: рост ~180−185 см, плотного спортивного телосложения; европейский тип лица, лицо по форме треугольное; лоб по высоте средний, вертикальный; брови дугообразные, по высоте (относительно глаз) средние; глаза карие, нос большой, выпуклый (с небольшой горбинкой); губы прямые, средние; подбородок вертикальный; Уши средние, по форме прямоугольные, прижатые; волосы черные с проседью, прямые; имеются усы седые; Особые приметы: справа в подлопаточной области имеется большая родинка. Походка прямая, характер спокойный, уравновешенный. Хроническими заболеваниями не страдает. — гласит ориентировка на странице «Снежинск — СПАС».

24 и 25 ноября волонтеры организации совместно с родственниками Игоря Козельцева провели осмотр предполагаемого места пропажи мужчины. Были осмотрены озеро Силач и все его островки, частично осмотрен лес, поселок Сокол и Киретинский мост, однако поиски результатов не дали.

Отметим, Игорь Козельцев был одет в зимний синтетический спортивный костюм синего цвета, брюки с манжетами на штанинах, черные зимние ботинки и тряпичную шапку черно-синего цвета, в полоску. Передвигался он на многоскоростном спортивном велосипеде «Stark» комбинированного цвета (черно-золотистый), с пластиковыми крыльями черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию или по телефонам:

+79630905786 (Анастасия) и +79525154549 (Евгения).

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