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/ Рыбак утонул в озере в Аргаяшском районе

Рыбак утонул в озере в Аргаяшском районе

Тело мужчины доставали с помощью специального устройства.
сегодня в 19:47
  |  Происшествия

Страшная трагедия произошла сегодня днем, 7 ноября, на озере Теренкуль в Аргаяшском районе. Двое жителей деревни Ишалино поставили на озере сети. После этого один из них, 58-летний мужчина, поплыл на лодке проверить улов, однако затем судно перевернулось.

Отметим, приятель утонувшего сначала бросился на помощь к пострадавшему, однако затем, осознав, что в одиночку спасти друга не получится, побежал за помощью в ближайшие дома. Но не успел.

Сначала мы нашли резиновую лодку, от которой шел след в камыши. Тело к тому моменту опустилось ко дну. — сообщил сайту «Кыштымский рабочий» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков.

Погибшего мужчину спасатели доставали с помощью «кошки» — специального крюка на веревке. Затем тело передали сотрудникам полиции Аргаяша.

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