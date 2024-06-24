Под Магнитогорском прошелся еще один торнадо

Формирующаяся воронка попала на кадры телефонов

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В воскресенье, 23 июня, жители башкирской деревни Северное, что под Магнитогорском, засняли, как образуется торнадо. Разбушевавшийся поток ветра постепенно закручивается в вихрь и утягивает за собой крыши домов.

Напомним, в начале июня подобную воронку наблюдали жители Агаповского и Нагайбакского районов. Стихия оставила ряд сел Агаповского района без электричества, перевернула грузовик «Озон», у некоторых домов повредило крыши.

Наши корреспонденты узнали, что рост числа смерчей связан с глобальным потеплением. Торнадо возникает в условиях охлаждения разогретого влажного воздуха, а из-за глобального потепления атмосфера становится более теплой и влажной, часто менее устойчивой, при этом содержит больше энергии.

Стихия обрушилась и на Челябинск. Ливень затопил улицы, дома и автомобили. Предупреждение о непогоде в Челябинской области сохраняется на понедельник, 24 июня.