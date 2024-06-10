Смерч, прошедший на юге Челябинской области и в Башкирии, перевернул грузовик «Озона»

Специалисты ждут, что смерчей в России станет больше

Торнадо, прошедший в выходные на юге Челябинской области, перевернул грузовик сервиса доставки, который вез товар из Магнитогорска в Сибай (Республика Башкортостан).



Недалеко от села Целинный торнадо зацепил грузовик «Озона» и несколько раз перевернул его. Водитель не пострадал, однако сумма ущерба составила около пяти миллионов рублей.

Напомним, жители Агаповского и Нагайбакского районов также увидели торнадо. Стихия оставила неприятные последствия: в Агаповском районе ряд сел остался без электричества, у некоторых домов повреждены крыши.

Специалисты отмечают, что на фоне глобального потепления смерчей в России станет больше, особенно в европейской и азиатской части России. На Дальнем Востоке или в Сибири из-за другого климата такие природные аномалии маловероятны.