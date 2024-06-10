Торнадо на юге Челябинской области мог возникнуть на фоне глобального потепления

Научные сотрудники РАН разбираются в причинах нетипичного смерча

Торнадо, который возник на юге Челябинской области, стал поводом для опроса ученых и экологов. Издание РБК собрало комментарии экспертов, их мнения сошлись в одном: торнадо чаще возникает на фоне глобального потепления. Подробности — в материале.

Субботний июньский день на Южном Урале ознаменовался необычным для наших дней природным явлением. Мощный смерч пришел из Башкирии в Челябинскую область, снес линии электропередачи, грузовик, побил градом машины и в целом немало напугал местных жителей. Потоком дождей смыло дороги в некоторых поселках Агаповского района. В Нагайбакском районе с сельской школы сорвало мягкую кровлю. Десятки видеокадров с мощным торнадо заполнили соцсети и СМИ.

«Я была дома. Вдруг все потемнело, я подошла к окну и увидела торнадо. Прямо как в американских фильмах! Страшно, конечно. Потом начался ливень с градом. Град размером с голубиное яйцо, наверное. Машины помяты, стекла разбиты», — поделилась с корреспондентом информагентства жительница поселка Наваринка.

Крупный град прошел и под Магнитогорском.

По оценке ведущего научного сотрудника Института географии РАН Марии Ананичевой, рост числа смерчей связан с глобальным потеплением. При этом такие явления могут чаще проявляться в европейской части России и азиатской, но не на Дальнем Востоке или в Сибири, где другой климат.

«Для торнадо нужен теплый климат, умеренные широты и достаточно большой размах континента», — сказала специалист.

Торнадо возникает в условиях охлаждения разогретого влажного воздуха. Исполняющий обязанности директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов пояснил РБК: в связи с глобальным потеплением атмосфера становится более теплой и влажной и часто менее устойчивой, при этом содержит больше энергии.

«Средний торнадо выделяет энергии порядка 10 кг в тротиловом эквиваленте, поэтому торнадо рвут крыши, поднимают автомобили. Это очень критическое явление, которое может привести к большим разрушениям», — добавил он.

Кандидат физико-математических наук замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский поясняет, в год в России случается около 300 смерчей всех категорий.

Специалисты сходятся в том, что в последнее время выросло число сообщений о торнадо, их стали больше фиксировать, что не означает, что такие явления происходят чаще. Чернокульский поясняет, что речь идет не обязательно о торнадо, а о комплексе опасных явлений: это крупный град, шквалы, смерчи, сильный ливень.

Между тем в Челябинской области всю прошедшую неделю продлевали штормовое предупреждение о сильных ливнях и ветре.