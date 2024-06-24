Дождливая погода сохранится в Челябинской области 24 июня

Местами прогремят грозы и пройдут ливни

Сегодня, 24 июня, в Челябинской области снова ожидаются дожди. Местами осадки пройдут с грозами и градом. Где-то сохранится жаркая погода, а где-то столбики термометров упадут ниже 20 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы в Челябинске температура воздуха поднимется до +15°C, днем на порядок выше — до +26°C. Облачно с прояснением, осадки в виде кратковременного дождя. Есть вероятность грозы. Ветер южный, юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске приблизятся к +20°C. Дождь с грозой. Ветер южный до трех метров в секунду.

В Миассе потеплеет до +22°C. В городе также сохранится дождливая погода. Ветер южного направления три метра в секунду.

Градусники в Сатке покажут от +19 до +21 градуса. Осадки от слабого дождя до ливней. Гроза. Ветер южный до трех метров в секунду.

До +22°C ожидается в Карабаше. Небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточного направления три метра в секунду.

В Южноуральске погода под копирку. Ветер южный до четырех метров в секунду.

Отметка на градуснике в Каслях зафиксируется на отметке +23°C. Дождь. Ветер преимущественно южный до четырех метров в секунду.

В целом температура воздуха утром в регионе составит около +12°C, днем будет варьироваться от +22 до +27°C, в горах и низинах отметка на градуснике достигнет +18°C. Облачно с прояснением, кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Локально возможен град. Ветер преимущественно южного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.