Торнадо прошелся по южным районам Челябинской области

Несколько сел остались без электричества

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Сегодня, 8 июня, жители Агаповского и Нагайбакского районов увидели торнадо. Стихия оставила неприятные последствия: в Агаповском районе ряд сел остался без электричества, у некоторых домов повреждены крыши. Досталось и Дому культуры в Остроленке Нагайбакского района: сильный ветер сорвал слой крыши здания, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

«В Остроленке сильным ветром сорвало куски мягкой кровли с Дома культуры. Глава района Егор Тимофеев распорядился незамедлительно подсчитать нанесенный ущерб»,— передают наши коллеги.

В Агаповском районе из-за урагана без электричества остались 10 небольших сел, сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал» — «Челябэнерго». Сильный ветер повредил распределительный электросетевой комплекс.

«Аварийно-восстановительные бригады Магнитогорских электрических сетей челябинского филиала мобилизованы, находятся на энергообъектах и уже устраняют повреждения. Ведутся оперативные переключения, потребителей запитывают по резервным схемам электроснабжения. Ситуация находится под контролем»,— прокомментировали в компании.

По словам главы района Артема Яхимовича, без электричества остались поселки Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат и Утренняя Заря.

«Восстановить электроснабжение быстро не получится. Очень прошу жителей набраться терпения и запастись водой»,— написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, по словам Артема Яхимовича, из-за сильного дождя затопило участки дорог.

В ГУ МЧС России по Челябинской области уточнили, что в поселке Субутак также частично повреждены кровли жилых домов. Пострадавших в результате ЧП нет.

Главы районов подсчитывают суммы причиненного ущерба.

Напомним, в регионе уже который день действует штормовое предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы и ураганный ветер до 25 метров в секунду. Непогода сохранится и в воскресенье, 9 июня. Шквалистый ветер не ожидается.