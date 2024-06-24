В Челябинске ливень затопил улицы, дома и автомобили

Синоптики предупреждали о штормовом ветре и сильном дожде

В Челябинске и его округе 23 июня прошелся сильный дождь. В считанные минуты затопило улицы, тротуары и дворы. Горожане показали нам, как выглядел город в этот вечер.

В Тракторозаводском и Ленинском районах произошла авария на сетях, сотни домов остались без электричества. Улицы города заполнились водой, ливневки не справлялись с потоком.

Приостановлено движение троллейбусов по ул. Гагарина от ул. Дзержинского до Копейского шоссе. На дорогах собрались пробки, автомобили глохли в лужах.

В мэрии сообщили, что бригады оперативно реагируют на заявки по подтоплениям и попросили водителей не выезжать на проблемные улицы.



А в Копейске прошел град размером в пятирублевую монету, садоводы сетуют, что побило будущий урожай.



Уже сегодня утром челябинцы присылают в редакцию информагентства фото с номерами автомобилей, которые потерялись в потоках воды.