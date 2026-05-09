Как празднуют День Победы-2026 в разных уголках Челябинской области

Это митинги, спорт и живая история

По всему Южному Уралу 9 Мая прошли торжественные митинги и церемонии возложения цветов к мемориалам. Накануне праздника и в сам День Победы особое внимание уделили ветеранам. Повсюду на мероприятиях было много детей — это значит, что память о подвиге сохраняется. Во многих округах организовали также спортивные состязания: легкоатлетические эстафеты, футбольные матчи, велозабеги. Корреспонденты «Первого областного» собрали яркие примеры того, как встречали 81-ю годовщину Великой Победы в муниципалитетах.

В Агаповке у обелиска установили новые бюсты земляков — Героев Советского Союза. Старые памятники были монолитными.





Из-за перепадов температур и влажности внутри материала возникало напряжение, и каждую весну на бюстах появлялись трещины, передает «Звезда». Новые бюсты отлили из железобетона, а внутри смонтировали жесткий арматурный каркас. Теперь они не боятся ни морозов, ни дождей, ни времени.

В Сатке мощно ревут моторы. Парад техники прошел на площади ДК «Магнезит», сообщает «Саткинский рабочий».





По улицам ехали мотоциклы и ретроавтомобили, заряженные на победу по полной. Над колонной реял российский триколор и Знамя Победы.

В Коркино дети прочувствовали, как это — быть солдатом.





Активисты ТОС «Кирзавод» вместе с юнармейцами школы № 10 подготовили театральную постановку. Под сенью распустившейся березовой листвы они передали тяготы военных лет и радостную встречу Победы в 1945-м. Выступили так, что зрители плакали.

В Красноармейском округе на футбольном поле Центрального стадиона села Миасского кипели нешуточные страсти. Перед началом турнира все участники вышли на построение с портретами своих прадедов и дедов — участников Великой Отечественной войны.





Так на поле ожил Бессмертный полк. Состоялся товарищеский матч по мини-футболу среди ветеранов, а затем эстафета с участием пяти сборных и соревнования гиревиков. Рекорд Победы поставлен: почти 30 тысяч подъемов выполнено.

В Троицке 8 мая на «Тропе здоровья» поселка ГРЭС прошел легкоатлетический забег, посвященный 81-й годовщине Победы.





Организаторами выступили сотрудники 7-го пожарно-спасательного отряда. Участники, объединившись в одну команду, преодолели общую дистанцию в 81 километр — цифра символизирует годы, прошедшие со дня Победы. 9 Мая на Центральной площади состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета.

В Карталинском округе утром жители собрались у Монумента Славы. С цветами в руках, с портретами родных, с детьми и внуками люди приходили почтить память героев. Воины специальной военной операции присоединились к строю, а память своих дедов — участников Великой Отечественной — они почтили, встав на одно колено.





В Уйском округе 9 Мая прошла легкоатлетическая эстафета на приз главы округа и газеты «Колос». Участвовало 10 команд, спортсмены пробежали 6 этапов.





В Усть-Катавском округе во Дворце культуры артисты подготовили замечательные, искренние номера. Несмотря на то, что в разгар концерта в центральной части города отключился свет и вся аппаратура замолчала, выступление не остановилось. Артисты продолжили без микрофонов и усилителей, просто со всей душой и силой голоса.

Катав-Ивановский округ на протяжении нескольких лет собирает фотографии земляков — участников войны. Газета «Авангард» разместила на своем сайте раздел, посвященный около 550 героям. Все снимки оформлены в едином стиле, подписаны по алфавиту. Раньше люди распечатывали их и выходили с ними в колоннах Бессмертного полка.

Артисты-нагайбаки спели «Катюшу» в Саду Победы ЧТЗ вместе с другими коллективами.

В один порыв слились коллективы, исполняющие русские, башкирские, татарские песни.

Праздничные мероприятия в Челябинской области не завершаются одним днем. Впереди еще концерты под открытым небом, встречи с ветеранами, патриотические акции и фейерверки. Жители региона продолжают поздравлять друг друга с Днем Великой Победы. Даже после официальных церемоний и спортивных стартов остается множество поводов сказать спасибо героям и почтить их память. Торжества продлятся до позднего вечера, а во многих территориях — и на следующий день.

