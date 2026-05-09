Челябинцы возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» на Аллее Славы

В траурной церемонии приняли участие сенаторы, депутаты, главы силовых ведомств, конфессий, общественники и ветераны

В День памяти и скорби на Аллее Славы у мемориала «Вечный огонь» состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В мероприятии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, главный федеральный инспектор по Челябинской области аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Денис Чернятьев, сенаторы Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания региона, Герои России, руководители исполнительных органов власти области, руководители военных и правоохранительных органов, а также представители разных конфессий, общественных организаций и ветераны.

Обращаясь к участникам церемонии, губернатор подчеркнул историческую роль советского народа в разгроме фашизма.

«Мы напоминаем сегодня всему миру, что именно советский народ внес главную роль в победу над фашизмом, над коричневой чумой, потому что сегодня многие забывают об этом», — обратился к землякам губернатор.

В годы Великой Отечественной войны с территории Челябинской области на фронт ушли более 360 тысяч жителей. Свыше 170 тысяч из них остались лежать на полях сражений — каждый второй. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

«Челябинская область внесла значительный вклад в дело Победы. Мы гордимся, что четыре наших города — Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс — удостоены звания городов трудовой доблести», — напомнил Алексей Текслер.

Обращаясь к южноуральцам, губернатор также подчеркнул живую связь поколений:

«Сегодня уже новое поколение российских воинов защищает нашу Родину. Защищает от неонацизма. Мужество и стойкость воинов Великой Отечественной войны служат им примером. Челябинская область как опорный регион и сегодня делает все для победы. Мы верим и знаем: наша страна победит. Враг, как и тогда, в мае сорок пятого года, будет разбит. И победа будет за нами! С праздником, дорогие земляки! С днем Великой Победы!»

Сегодня Вечный огонь горит на 52 мемориалах Челябинской области. В течение дня здесь также пройдут возложения цветов.





Завершилась траурная церемония на Аллее Славы жизнеутверждающим вальсом Победы.