Магнитогорцы поздравили 100-летнюю участницу Великой Отечественной войны

Горожане собрались у ветерана под окнами

Для Любови Грикинер организовали настоящий праздник. В преддверии Дня Победы участницу Великой Отечественной войны из Магнитогорска чествовали школьники, студенты, представители общественных организаций и жители города, которые в этот момент оказались рядом. Торжество прошло в рамках акции «Парад под окнами», организованной «Волонтерами Победы», сообщает корреспондент информагентства «Первый областной».

Любови Ивановне Грикинер — 100 лет. Она родилась в селе Баты Восточно-Казахстанской области. В Магнитогорск семья Любови Ивановны переехала в 1929 году, когда на Урале разворачивалась большая стройка будущего металлургического комбината. Когда началась Великая Отечественная война, Любовь училась в восьмом классе. Тогда девочкам преподавали основы медицины. Делать уколы, менять перевязки, обрабатывать раны она научилась на практике в госпитале поселка имени Чапаева, где ухаживала за ранеными. В сентябре 1943-го добровольно отправилась на фронт. Боевой путь Любовь Ивановны проходил в передвижном госпитале, который следовал за крупными сражениями по территориям Болгарии, Румынии, Венгрии, Молдавии и Украины. Победу она встретила в Югославии.

«Сегодня меня заставили плакать. Чувства сами наплывают. И слезы от того, что мы, солдаты войны, еще не забыты. Спасибо большое за такое теплое поздравление!», — ответила она.

В этот день для ветерана прозвучали до боли знакомые и любимые песни, в том числе легендарная композиция «День Победы». В завершение встречи волонтеры сделали совместные фотоснимки, выразили глубокие слова благодарности и поздравили Любовь Ивановну с Днем Победы.

