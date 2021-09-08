Почему следует спать не менее семи часов

Продолжительность ночного отдыха существенна для организма

Если вы в очередной раз встали с постели в состоянии разбитости, пора прислушаться к совету ученых и спать ночами от семи до восьми часов. Именно эта продолжительность признана наиболее подходящей для предотвращения развития в мозге угрожающей жизни патологии.

Прописная истина о важности сна в 7—8 часов снова подтвердилась. Особую актуальность рекомендация имеет для представителей старшей возрастной группы, поскольку полноценным ночным отдыхом можно сохранить здоровье мозга.

«Когда человек спит меньше шести часов, это худшим образом отражается на его когнитивных функциях, также повышается количество бляшек в мозге, влияющих на развитие деменции и провоцирующих летальные исходы. Люди, которые отводят для сна больше часов, чем положено, страдают от проблем с памятью и замедленной скорости реакции», — сообщают ученые.

Всего исследователям удалось проанализировать мозговую деятельность 4,5 тысячи пожилых людей.

О том, как сон влияет на уровень холестерина, можно прочитать здесь.