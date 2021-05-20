Школьница из Челябинской области сама спасла себя от рака мозга

Инна Клименкова помогла врачам поставить верный диагноз и мужественно прошла трехгодичную терапию

Инна Клименкова из поселка Октябрьского, что под Челябинском, победила рак мозга. Этим могут похвастаться тысячи пациентов, но история девушки все-таки уникальна. Она сама помогла врачам поставить верный диагноз. И возможно, тем самым спасла себе жизнь.

В восьмом классе у Инны начались сильные головные боли. Медики в поликлинике говорили, что это норма для 13-летнего ребенка-подростка: «Потерпите немного, и все пройдет». Но боли не проходили, а становились сильнее.

«Обезболивающей таблетки хватало только на полчаса. Иногда и она не помогала. В такие дни я хваталась за голову и плакала на диване. Никто и ничем не мог мне помочь», — рассказала Инна корреспонденту ИА «Первое областное».

У мамы девушки рассеянный склероз. Женщина — инвалид и давно не выходит из дома. Водить дочь по врачам она не могла. Тогда Инна сама попросила у бабушки с дедушкой денег на платную МРТ и прошла диагностику в частном медцентре в Челябинске.

Обследование показало, что боли вызваны опухолью головного мозга. Позже стало известно, что она агрессивная. У девушки нашли онкологию.

«Мой двоюродный брат примерно в таком же возрасте перенес онкологию. У него был рак крови. Брат поправился и живет дальше. Может, поэтому я не думала о плохом. Лежать в больнице пришлось месяцами. Я гнала страхи. Читала, общалась с друзьями в социальных сетях, рисовала, собирала пазлы. Верила, что сумею побороть болезнь и поправлюсь. Хотя лечение было тяжелым и долгим», — признается девушка.

Сначала Инне провели сложнейшую операцию. Потом в течение почти трех лет девушка проходила химио- и лучевую терапию. Увы, не все было гладко. Вырезая опухоль, нейрохирурги задели мозжечок. Это может случиться при любой операции на мозге. Сейчас у Инны есть проблемы со зрением и с координацией. Девушка ходит только с поддержкой. Но не теряет оптимизма и строит планы на дальнейшую жизнь. Недавно она отметила 18-летие.





«Из-за болезни я не смогла поступить в колледж. И теперь могу обучаться только дистанционно. Сейчас мы ищем такое учебное заведение, где я смогу обучаться онлайн. Мне хотелось бы связать жизнь с детьми. Может быть, вести какой-то кружок для школьников», — делится Инна.

А еще она печет шикарные торты, которые восхищают родных и друзей. К радости девушки, одноклассники не теряют с ней связь и заходят в гости.



Всем, кто столкнулся со страшным недугом, Инна советует не терять оптимизма и верить в свое исцеление. Сама девушка сейчас в ремиссии и надеется, что онкология не вернется.

А между тем тайный благотворитель передал более полумиллиона рублей для онкобольной девочки из Миасса. Благодаря этим средствам Веронике Уфимцевой провели трансплантацию костного мозга.





