Сурок Соня в Челябинском зоопарке крепко спит

Как и два других сурка Боня и Клайд, предсказательница зарылась глубоко в сено и не собирается просыпаться

В Челябинском зоопарке никто зверей по случаю Дня сурка будить не собирается. Соня и ее друзья Боня и Клайд устроили в сене отличные норы, качественно туда утрамбовались и не видят никаких причин просыпаться.



«Обычно сурки выползают, когда наступает устойчивая теплая погода, плюсовые температуры. Это будет, как мы полагаем, не раньше первых дней марта», — пояснили в пресс-службе Челябинского зоопарка.



Соня, надо заметить, игнорирует американскую традицию не первый год. Медведи, бурые и гималайские, тоже продолжают смотреть сны, и их никто не побеспокоит, пока не выспятся.



«Но если вам надо, чтобы кто-нибудь предсказал погоду, можем спросить нашу выдру, например. Она у нас известная предсказательница и как раз не спит», — предложили в зоопарке.

