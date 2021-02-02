В Челябинском зоопарке никто зверей по случаю Дня сурка будить не собирается. Соня и ее друзья Боня и Клайд устроили в сене отличные норы, качественно туда утрамбовались и не видят никаких причин просыпаться.
«Обычно сурки выползают, когда наступает устойчивая теплая погода, плюсовые температуры. Это будет, как мы полагаем, не раньше первых дней марта», — пояснили в пресс-службе Челябинского зоопарка.
Соня, надо заметить, игнорирует американскую традицию не первый год. Медведи, бурые и гималайские, тоже продолжают смотреть сны, и их никто не побеспокоит, пока не выспятся.
«Но если вам надо, чтобы кто-нибудь предсказал погоду, можем спросить нашу выдру, например. Она у нас известная предсказательница и как раз не спит», — предложили в зоопарке.
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