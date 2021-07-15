Южноуральцы могут отправить биоматериалы для регистра доноров костного мозга бесплатно по почте

Все затраты оплатит Русфонд

«Почта России» и Русфонд открывают новый этап в развитии донорства костного мозга в России. Чтобы попасть в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, достаточно взять мазок с внутренней стороны щеки и отправить его по почте заказным письмом, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

«Сегодня сдать кровь для вступления в регистр можно в медицинских офисах партнеров проекта. Однако они есть не во всех населенных пунктах страны. Теперь мы расширим аудиторию регистра и сможем прийти в каждый дом. По сути, речь идет о персонализации рекрутинга, успешно практикуемой ведущими регистрами мира. До конца года мы рассчитываем привлечь по почте 5000 добровольцев», — приводят слова генерального директора Национального РДКМ Анны Андрюшкиной на почте.

В проекте могут принять участие здоровые жители России от 18 до 45 лет. Для вхождения в регистр потенциальных доноров костного мозга достаточно оставить заявку на сайте rdkm.ru. Участнику проекта «Почта России» отправит набор с инструкцией по взятию биоматериала и пакет документов: соглашение на вступление в регистр, анкету о состоянии здоровья, согласие на обработку и передачу персональных данных. Пересылку биоматериала и прочие расходы оплатит Русфонд.

Первые добровольцы уже получают свои наборы по вступлению в регистр доноров костного мозга.

Автор текста: Карина Абдулина.