Минздрав объяснил, почему в статистику смертности не попадает погибший от коронавируса 24-летний челябинец

Информация отражается в сводке только после полного сбора всех документов.

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В министерстве здравоохранения Челябинской области объяснили, почему в статистику умерших по коронавирусу до сих пор не занесён 24-летний Сергей Гришов. Мужчина, работавший водителем в одном из медучреждений Челябинска, умер от заболевания в воскресенье, однако информации о его гибели не отражалась в сводках оперативного штаба за последние два дня.



Этот факт вызвал вопросы со стороны жителей региона. В Минздраве на непонимание южноуральцев ответили, что в статистику смертности пациенты попадают после вскрытия. По словам представителя ведомства, информация не выдаётся, пока нет полного пакета документов.

«В данную статистику попадают пациенты после вскрытия, разборов случаев и с полным пакетом документов и справок. Пока этих полных данных нет — мы не даём информацию. Все должно быть документально подтверждено и проверено. В причинах смерти может быть не только ковид. Различные сопутствующие болезни», — объяснили «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Меж тем, до сих пор не определена и дата похорон Сергея Гришова. Как объяснила его сестра Ирина, всё дело в том, что семье не выдали справку из морга.

«Справку из морга ещё не выдали. Как выдадут справку, будет известно когда будут похороны»,— рассказала Ирина Гришова.

Напомним, Сергей Гришов, работавший водителей в одном из медучреждений Челябинска, скончался в воскресенье, 14 июня. То, что причиной смерти юноши стал коронавирус, подтвердили в горздраве. Врачи месяц боролись с инфекцией, однако спасти жизнь Сергея Гришова им не удалось. Отметим, что в середине мая также от COVID-19 умерла его мама.