Шесть человек с коронавирусом скончались в Челябинской области

Число выписанных превысило количество заболевших за сутки.

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Ещё 170 заболевших коронавирусом подтверждено за прошедшие сутки в Челябинской области. Такие данные утром в среду, 17 июня, озвучил оперативный штаб. Общее число больных COVID-19 за весь период пандемии таким образом возросло до 5 301 человека.



На лечении при этом продолжают находится 2 441 южноуралец. Из больниц уже было выписано 2732 пациента, из них 172 — за прошедшие сутки. Отметим, что число выписанных за период превысило число заболевших.

«За прошедшие сутки выписаны 172 человека. Всего 2732 пациента выздоровели и выписаны из больниц. 31 гражданин переведен в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения.

Статистика снова пополнилась новыми летальными случаями, их число оказалось самым высоким с начала пандемии для региона. В прошедшие сутки умерли 6 человек, у которых COVID-19 был основным или сопутствующим заболеванием.

«За прошедшие сутки умерли 6 человек: от COVID-19: пациентка, 54 года, пациент, 62 года, пациент, 67 лет, пациент, 73 года. От других причин: ишемическая кардиомиопатия, ковид сопутствующий — пациентка, 88 лет, острый инфаркт миокарда, ковид сопутствующий — пациентка, 80 лет»,— добавили в минздраве.

Напомним, по всем вопросам, связанным с COVID-19 можно обратиться на горячую линию Минздрава. Номер телефона: 8 (351) 240-15-16.

В регионе действует обязательный масочный режим. Носить средство защиты необходимо во всех общественных местах. Это поможет остановить распространение коронавирусной инфекции.