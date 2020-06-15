24-летний водитель «неотложки» умер от коронавируса в Челябинске

В горздраве рассказали, где заразился молодой человек.

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В последнее время количество заразившихся коронавирусом людей в Челябинской области увеличивается. Особенно COVID-19 не щадит работников здравоохранения, которые сталкиваются с ним каждый день.

Один из медработников — 24-летний водитель неотложной помощи — скончался накануне в Челябинске. Как сообщила «Первому областному» начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова, молодой человек заразился месяц назад.

«Заболел он по семейному контакту, месяцем ранее у него от коронавируса умерла мама. Ему проводили все возможное: плазма, экстракорпоральная мембранная оксигенация, консилиумы по коррекции терапии с федеральными специалистами», — сообщила Наталья Горлова.

Отмечается, что врачи боролись за жизнь молодого человека всеми возможными методами. Месяц он находился на искусственной вентиляции легких. Но, к сожалению, коронавирусная инфекция никого не щадит. Среди всех умерших от СOVID-19 в период пандемии в Челябинской области он стал самым молодым.

Напомним, что режим повышенной готовности в регионе продлится до 30 июня. В это время в любых закрытых общественных местах следует носить маску, а также пользоваться антисептическими средствами. Если вы почувствовали недомогание, то следует немедленно обратиться к врачу.