«Спасибо за помощь»: окончен сбор средств на похороны 24-летнему челябинцу, умершему от COVID-19

Деньги перечисляли его сестре-двойняшке.

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В Челябинске простятся с 24-летним парнем, который скончался в больнице после месяца борьбы с коронавирусом. За сутки на похороны Сергея Гришова его сестре удалось собрать необходимую сумму. В общей сложности неравнодушные люди перевели семье 40 тысяч рублей.

«Остальную помощь окажет государство. Достаточно быстро получилось собрать нужную сумму. Спасибо за помощь», — рассказала сайту «Первый областной» сестра Сергея Ирина Гришова.

Девушка сообщила, что дата похорон еще не назначена, так как на руках у родных нет справки из морга.

Добавим, что накануне о желании помочь в организации похорон заявили в администрации города. Также поддержку семье предложил коллектив МАУ «Челябмедтранс».

Напомним, 24-летний Сергей Гришов скончался 14 июня, — он заразился коронавирусом в семейном очаге, месяц провел на ИВЛ. Молодой челябинец работал водителем в детской поликлинике. В мае от COVID-19 умерла его 48-летняя мама. Отец до сих пор находится на больничном, поэтому сестра-двойняшка Сергея обратилась за помощью. На своей странице в соцсети она объявила сбор средств на погребение брата.