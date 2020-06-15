«Мой брат, мой товарищ, мой друг»: сестра умершего от коронавируса 24-летнего челябинца просит помощи в похоронах

Месяц назад семья лишилась матери, которую также забрал COVID-19.

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Сестра-двойняшка Сергея Гришова, водителя медучреждения в Челябинске, который в воскресенье скончался в больнице после месяца борьбы за жизнь с коронавирусом, обратилась за помощью в социальных сетях. Ирина рассказала, что всего месяц назад семья лишилась матери, а теперь их ждут вторые похороны подряд. Она и отец, который в данный момент находится на больничном, могут просто не справиться с финансовой нагрузкой.

«В моей семье произошла трагедия. Моя семья болела COVID-19, от неё умерла моя мама 10 мая, женщина 48 лет. Вчера, 14 июня, умер мой брат, 24-летний мужчина. Так как мою маму мы похоронили 13 июня, нам очень сложно сейчас найти средства на похороны моего брата. Отец не работает он ещё на больничном. Я не работаю, так как нахожусь в декрете по уходу за ребёнком до 3 лет», — обратилась Ирина Гришова к неравнодушным на своей странице.

Девушка признается, что семейный бюджет с трудом справился с похоронами матери, а теперь предстоят новые ритуальные затраты. Ирина пишет, что на погребение сына и брата им с отцом необходимо порядка 40 тысяч рублей. Семья будет благодарна за любую помощь.

Напомним, Сергей Гришов заразился коронавирусом в семейном очаге. В больнице молодой человек провел месяц. Врачи пытались сделать все возможное, чтобы спасти жизнь молодого коллеги, но болезнь оказалась сильнее. Мужчина скончался в воскресенье.