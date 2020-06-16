О необходимости соблюдения масочного режима в магазинах напомнил Сергей Сушков

Замгубернатора в режиме ВКС провёл встречу с представителями торговых сетей.

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От крупных торговых сетей Челябинской области потребовали соблюдать масочный режим. Видеоконференцсвязь замгубернатора Сергея Сушкова с представителями магазинов состоялась сегодня, 16 июня.



Заместитель главы региона напомнил, что носить маски в торговых точках должны все и именно магазин несёт ответственность за то, что посетители ходят без средств защиты. Кроме того, охранники вправе не пускать покупателей без масок

«Ваши охранники, которые осуществляют допуск входа в магазин, должны эти вопросы на входе ставить лицам, которые без масок находятся. И в том случае, если возникает конфликтная ситуация, все государственные органы будут на вашей стороне»,— подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Отметим, что за нарушение действующего масочного режима магазин могут закрыть на 90 дней. В правительстве региона готовы применять подобные меры. Накануне в министерстве здравоохранения области заявили, что только 10% жителей носят средства индивидуальной защиты. Напомним, масочный режим в Челябинской области продолжает действовать, как и режим повышенной готовности, который продлён до 30 июня.