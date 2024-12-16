По следам прямой линии: капремонт районной больницы Катав‑Ивановска завершится в 2025 году

Ход работ по поручению губернатора проинспектировали его зам Станислав Мошаров и глава регионального Минздрава Татьяна Колчинская

Жители Катав-Ивановска обратились на прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера с жалобой на затянувшийся ремонт районной больницы. По поручению главы региона сегодня в город выехали с инспекцией первый вице-губернатор Станислав Мошаров и министр здравоохранения области Татьяна Колчинская, сообщает пресс-служба Минздрава.

Напомним, эта больница является медицинским учреждением первого уровня. Решение о необходимости капремонта в ней было принято, учитывая высокий процент износа зданий. Объект был включен в федеральную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». На работы было выделено более 320 миллионов рублей, из них 75 — средства областного бюджета.

Ремонт был запланирован в четырех корпусах медгородка. Работы выполняются в несколько этапов — с учетом непрерывного оказания медицинской помощи жителям района.

Стационарный корпус № 1 уже отремонтирован. Сюда переехала поликлиника, и сейчас здесь ведут прием специалисты участковой службы и узкие специалисты: хирург, офтальмолог, гинеколог, дерматолог, стоматолог-хирург, стоматолог-терапевт, кардиолог, невролог, психиатр, психиатр-нарколог. Также работает смотровой кабинет, кабинет акушерского приема, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет профилактики. Пациенты могут сдать анализы, пройти рентгенологические и эндоскопические исследования, комплекс обследований функциональной диагностики.

Завершены работы и в корпусе пищеблока, который вместе со стационаром на время ремонта был переведен в юрюзанскую больницу.

По оценке первого вице-губернатора Станислава Мошарова, с точки зрения оказания амбулаторной помощи здесь все в порядке:

«Свежие помещения, светлые коридоры, современное оборудование. Наша главная задача — ускорить сроки ремонта в медгородке, вертолетная площадка уже расчищена, в хорошем состоянии, на очереди — вывоз строительного мусора».

Продолжаются ремонтные работы в стационарном корпусе № 2 и здании поликлиники.

На сегодняшний день в здании стационара выполнен большой объем работ: залита стяжка пола, оштукатурены стены, коридор отделан гипсокартоном, в половине здания функционирует система отопления, смонтированы системы вентиляции и электроснабжения.

Однако сроки окончания ремонта перенесены на первый квартал 2025 года из-за выявленных дефектов несущих конструкций зданий (их будут усиливать) и нарушения сроков выполнения работ субподрядчиком.

«На сегодняшний день вся необходимая медицинская помощь в Катав-Ивановске продолжает оказываться в полном объеме с учетом маршрутизации. После окончания ремонтных работ пациенты и сотрудники вернутся в привычные для них, но уже обновленные корпуса, что значительно повысит удовлетворенность и качество оказываемой медицинской помощи», — комментирует министр Татьяна Колчинская.

Добавим, в районной больнице Катав-Ивановска постоянно обновляются оборудование и автопарк. Так, в 2021—2024 годах по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Челябинской области» нацпроекта «Здравоохранение» были закуплены 42 единицы медоборудования на сумму более 107 миллионов рублей, в том числе цифровой маммограф, рентгенодиагностический телеуправляемый комплекс, а также передвижной рентгенологический комплекс. Автопарк больницы пополнился шестью легковыми автомобилями и передвижным ФАПом.

Отметим, жители Катав-Ивановска жаловались не только на состояние больницы и доступность медицины. В ходе прямой линии губернатора название города прозвучало в эфире несколько раз: так, жителям самого центра стабильно отказывают в догазификации, есть сложности с проведением интернета, отоплением — ряд системных проблем, не решаемых годами. У людей есть вопросы к власти по общественному транспорту, ЖКХ, благоустройству.

ФОК с бассейном, который после долгих согласований начали возводить в середине 2023 года и планировали ввести в 2025-м, перешел в разряд долгостроя: управление коммунального хозяйства районной администрации расторгло контракт с очередным подрядчиком.

Напомним, около года назад глава Челябинской области Алексей Текслер обозначил главную проблему территории, из которой вытекают все остальные: отсутствие надлежащей инициативы у руководства района. Тогда губернатор выражал надежду, что данный им «волшебный пендель» поможет перезагрузить ситуацию, но, как показала прямая линия, воз и ныне там.

К слову, глава муниципалитета Николай Шиманович оказался единственным руководителем района, который не подключился к прямой линии губернатора 11 декабря. Не было главы территории на встрече с министром и сегодня.