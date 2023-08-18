Глава Катав-Ивановского района пойдет под суд по делу о мошенничестве на 4 млн рублей

Николай Шиманович, по версии следствия, похитил деньги коммерческой организации

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело главы Катав-Ивановского района Николая Шимановича. Его обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год Шиманович работал адвокатом и представлял интересы банкротящейся коммерческой организации.

«Обвиняемый похитил 4,4 млн рублей. Деньги он должен был передать конкурсному управляющему, однако распорядился ими по собственному усмотрению», — сообщили в региональной прокуратуре.

Дело рассмотрит Златоустовский городской суд.

Николая Шимановича заключали под домашний арест, затем меру заменили на запрет определенных действий.