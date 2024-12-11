Жителям центра Катав-Ивановска отказывают в догазификации

Газовики ссылаются на сложность рельефа и большое количество инженерных коммуникаций

Около 20 домов на одной из центральных улиц Катав-Ивановска остаются без голубого топлива. Жителям отказывают в догазификации, ссылаясь на сложный рельеф и большое количество инженерных коммуникаций. При этом договор на догазификацию у людей истекает в декабре. О проблеме сообщила одна из обитательниц улицы Карла Маркса, позвонившая на прямую линию губернатора Алексея Текслера.

«Есть множество примеров прокладки газопровода в гораздо более сложных условиях. А также есть информация об уже выполненных проектах, которые были запланированы на 2025 год. А наш проект откладывается на неопределенный срок. На вопрос, когда начнется строительство сети, нам сроки не называют. Просим помочь в решении проблемы догазификации», — говорит жительница города.

Губернатор живо отреагировал на адрес — оказалось, его мама родилась и провела детство именно на этой улице в Катав-Ивановске.

«Я помню, был в доме, где она жила и детство провела», — заметил Алексей Текслер.

Что касается догазификации, он обратился к главе города Николаю Шимановичу и министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области.

«Коллеги, вместе с „Газпромом“ решите эту проблему. У нас догазификация идет активно. Понятно, что периодически возникают разного рода сложности и проблемы, но это важнейшая программа. Если брать прошлый год, то мы порядка 800 километров новых газовых труб в регионе сделали. Из них 400 километров в рамках нашей госпрограммы», — сказал глава региона.

Он обратил внимание главы Минстроя Юлия Элбакидзе, что стоит задача максимально быстро найти решение.

«Там было сказано, что есть какие-то сложности. Но я думаю, что любые сложности преодолимы», — добавил Алексей Текслер.