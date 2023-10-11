Алексей Текслер потребовал больше инициативы от властей Катав-Ивановского района

У муниципалитета хороший потенциал, но он не используется

Подводя итоги сегодняшней работы в Катав-Ивановске, Алексей Текслер выразил надежду, что после его визита произойдет перезагрузка в управлении муниципалитетом, передает корреспондент ИА «Первое областное». Несмотря на отдельные положительные моменты, при взгляде с близкого расстояния стали очевидны системные проблемы, которые не решаются годами.

Напомним, что сегодняшний день начался с незапланированной поездки в Юрюзань, жители которой жаловались главе региона на холод в домах и перекопанные коммунальщиками улицы. В городе строится новая система теплоснабжения, но сроки сдачи модульных котельных и трубопровода оказались сорваны. За это Алексей Текслер устроил разнос главе района Николаю Шимановичу и министру строительства и инфраструктуры Юлию Элбакидзе.

У людей есть вопросы к власти по общественному транспорту, ЖКХ, благоустройству. На полдороги остановилась реконструкция городского стадиона «Труд». Спортивный объект обрел новое ровное поле, установлены современные мачты освещения, но с конца прошедшего лета работы не ведутся. Между тем даже в районной администрации признают, что на стадионе просто просятся здание для раздевалки, современное оборудование и футбольные ворота. Однако местные власти до сих пор даже не начали разработку проекта, на который нужно всего около полутора миллионов рублей.

«Все это следствие, как я считаю, отсутствия надлежащей инициативы и у руководства района, и у глав поселений. Здесь, конечно, надо дорабатывать. Надеюсь, что сегодняшний „волшебный пендель“ поможет эту ситуацию перезагрузить. Иначе будем думать, что с этим делать. Понятно, что нельзя за несколько лет разгрести то, что копилось десятилетиями. Но, с другой стороны, когда люди говорят, что нужен объект благоустройства, но не подготовлен никакой материал, чтобы принять решение (маломальский проект, смета), то он и не появится», — отметил губернатор.

При этом Алексей Текслер подчеркнул, что в Катав-Ивановском районе живут неравнодушные, активные люди. Муниципалитет является одним из лидеров Челябинской области по развитию некоммерческого сектора. У района хороший рекреационный потенциал, и для его стимулирования в следующем году начнется строительство асфальтовой дороги до Тюлюка — к воротам нацпарка «Зигальга».

«Проекты развития есть, и я лично буду помогать в их реализации. Но мне нужна динамика! Иначе будет принято решение», — пообещал губернатор.