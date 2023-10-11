В Юрюзани сорвали сроки модернизации местной системы теплоснабжения

Алексей Текслер устроил разнос главе Катав-Ивановского района

Третий день рабочей поездки по горнозаводской зоне губернатор Алексей Текслер начал с незапланированного визита в Юрюзань. С главой Катав-Ивановского района Николаем Шимановичем он осмотрел новую модульную котельную. По итогам губернатор устроил разнос чиновникам и подрядчикам, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В соцсетях местные жители пожаловались главе региона на холод в квартирах и перекопанные улицы. Между тем решение о модернизации системы теплоснабжения было принято еще несколько лет назад. На строительство трех котельных и новых теплотрасс запланировано полмиллиарда рублей из областного бюджета. Новая система теплоснабжения должна была заработать в этом году, однако работы до сих пор не закончены: котельная готова, теплотрассы вроде бы проложены, но врезки нет, и жилфонд продолжает отапливаться по старой схеме с большими теплопотерями.

«Это бардак, коллеги! Вместо того, чтобы закончить простую работу за год, максимум за два, вы переносите окончание на 2024 год и возвращаете деньги в бюджет! Почему глава района позволяет, почему министерство строительства не контролирует?» — возмутился Текслер.

Глава региона также заехал в юрюзанскую школу № 3 и проверил там состояние теплоснабжения. В школе оказалось тепло, преподаватели заверили в этом губернатора.

Тем не менее у Текслера остались вопросы и к главе района Николаю Шимановичу, и к министру строительства Юлию Элбакидзе. В частности, по поводу газификации и переводу в муниципальную собственность городских электросетей.

«Коллеги, мы несколько лет занимаемся консолидацией энергетического хозяйства. Это ненормально, когда в городе бывают перебои с электричеством», — заявил губернатор.

Напомним, что за предыдущие два дня губернатор побывал в Ашинском районе и ЗАТО Трехгорный. В Бакале глава региона открыл движение по вновь построенному спиральному мосту.