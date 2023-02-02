В Катав-Ивановске в 2025 году откроют ФОК с бассейном

Подрядчика для строительства спортивного комплекса нашли со второго раза

Физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом и бассейном построят на улице Степана Разина, 41, в Катав-Ивановске. Возведением спорткомплекса займется компания «Хатман Групп» из города Химки Московской области. Она победила в аукционе, который проводила администрация Катав-Ивановского района. За победу боролись семь компаний. Фирма из Подмосковья предложила построить ФОК за 505,3 млн рублей при начальной сумме в 571 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

В 2019 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время посещения Катав-Ивановского района обратил внимание на то, что это одна из немногих территорий, где нет физкультурно-оздоровительного комплекса и современных условий для занятий спортом. Глава региона дал указание произвести работу по проектированию ФОКа с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном. В 2022 году проект ФОКа доработали. Осенью было получено положительное заключение госэкспертизы.

В сентябре 2022 года депутат Законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова сообщила, что на строительство ФОКа в Катав-Ивановске направят 540 млн рублей. Администрация Катав-Ивановского района смогла найти подрядчика только со второй попытки. На первый аукцион никто не заявлялся. Второй конкурс прошел с ажиотажем — сразу семь претендентов. К строительству ФОКа приступят уже в этом году. Контракт будет действовать до конца 2024-го. Ввести в эксплуатацию планируют в 2025 году.





ФОК возведут на участке рядом с библиотекой, детским садом, администрацией района и кинотеатром. По проекту спорткомплекс представляет собой два здания разной этажности. Одно — с универсальным игровым залом 42×24 м, другое — с плавательным бассейном с 25-метровыми дорожками. Обе части комплекса будут строить одновременно. Общая площадь — чуть более 5 тыс. квадратных метров.

Собственно в ФОКе обустроят административный блок, зал аэробики, тренажерный зал, зал общей физической подготовки для занятий с использованием тренажеров и снарядов для развития силы и выносливости, раздевалки, душевые, санузлы. За смену тренировки смогут посещать до 150 горожан. В здании с бассейном оборудуют также ванну для обучения плаванию детей 7—14 лет, тренажерный зал, раздевалки, душевые комнаты, туалеты. Вместимость в смену — 68 человек.

По данным базы «СБИС», ООО «Хатман Групп» зарегистрировано в октябре 2013 года в Химках Московской области. Компания осуществляет деятельность генерального подрядчика в строительной сфере. Сейчас юрлицо проходит реорганизацию в АО. Владельцем и гендиректором является Анна Хиле. Она же — собственник и руководитель ООО «Мегрес Холдинг» (действует с февраля 2016 года, занимается строительством и ремонтом). В 2021 году доходы компании составили 116 млн рублей, чистая прибыль — 100 тыс. рублей. «Хатман Групп» заключил 65 контрактов на общую сумму 2,8 млрд рублей. Недавно компания получила право построить в Карталах больницу за 628 млн рублей.