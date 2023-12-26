Парижский полумарафон стал победителем Всероссийского конкурса

Проект занял первое место в номинации «ЗОЖ сельских территорий»

Легкоатлетический пробег «Парижский полумарафон», который проводят в Челябинской области с 2016 года, стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации» в номинации «ЗОЖ сельских территорий». Диплом одному из организаторов пробега Светлане Мамедалиной вручили накануне, 25 декабря, в Общественной палате РФ. Об этом Светлана сообщила ИА «Первое областное».

Неделю назад стало известно о том, что Парижский полумарафон вошел в тройку призеров в номинации «ЗОЖ сельских территорий». Однако итоговое место было неизвестно. О том, что проект стал первым, Светлана Мамедалина узнала уже на вручении дипломов.

Всего победители были определены в пяти номинациях. В общей сложности на конкурс поступило более девяти тысяч заявок из 89 регионов.

Напомним, впервые Парижский полумарафон прошел в Нагайбакском районе в 2016 году. Спустя пару лет благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера организация мероприятия вышла на высокий уровень.

В 2024 году Парижский полумарафон пройдет 2 июня. Регистрацию на участие в мероприятии открыл губернатор Алексей Текслер в рамках выставки-форума «Россия» в Москве, которая прошла 22 ноября на ВДНХ.