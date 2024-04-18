Показ мод планируют провести в селе Париж

Наряды продемонстрируют на фоне местной Эйфелевой башни

В 2024 году в селе Париж Нагайбакского района планируется провести показ мод. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной предстоящему форуму «Российская креативная неделя — Урал». Глава региона отметил, что в Челябинской области активно развивается тема моды.

«У нас много брендов, фешен-направлений, темы моды. Челябинск — один центров, где это активно развивается. Мы в этом году, скорее всего, проведем показ на фоне Эйфелевой башни», — сообщил Алексей Текслер.

Челябинские дизайнеры из модной индустрии, по словам губернатора, занимают «серьезные места» в федеральных конкурсах. Об активном развитии фешен-индустрии во время пресс-конференции сказала и директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

Село Париж основали казаки в 1842 году. Оно названо в честь столицы Франции и в память о пребывании там русских войск после победы над армией Наполеона. Уменьшенная копия Эйфелевой башни имеет высоту 50 метров. В Париже с 2016 года проводится уже знаменитый на всю страну полумарафон.