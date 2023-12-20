Парижский полумарафон в Челябинской области стал лауреатом всероссийского конкурса

Он оказался в числе призеров в номинации «Лучшая практика здорового образа жизни в сельских территориях»

В Москве 25 декабря подведут итоги всероссийского конкурса, в котором отмечаются спортивные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Одним из его лауреатов стал Парижский полумарафон, который ежегодно проводится в Нагайбакском районе. Он оказался в числе призеров в номинации «Лучшая практика ЗОЖ в сельских территориях», сообщила Первому областному одна из организаторов Парижского полумарафона Светлана Мамедалина.

В этом году всероссийский конкурс, инициатором которого выступает Общественная палата РФ, проводился в пяти номинациях. В общей сложности организаторы конкурса получили более 9 тысяч заявок из 89 регионов страны.

В число трех лучших в номинации «Лучшая практика здорового образа жизни в сельских территориях» попал проект Парижского полумарафона. Эти массовые состязания ежегодно проводятся в селе Париж Нагайбакского района.

«Мы еще не знаем, какое в итоге призовое место займем. Но уже сам факт того, что оказались в черте призеров, — несомненное достижение. И очень приятно, что наш Парижский полумарафон получает такое признание. Спасибо всем тем, кто помог вывести организацию нашего мероприятия на такой высокий уровень. И в первую очередь благодарю губернатора. Благодаря поддержке Алексея Леонидовича проект Парижского полумарафона получился таким успешным», — рассказала Светлана Мамедалина корреспонденту ИА «Первое областное».

Она также напомнила, что этот социальный проект по ее инициативе стартовал в селе Париж в 2016 году. Но благодаря поддержке Алексея Текслера и большой команды организаторов под руководством заместителя губернатора Вадима Евдокимова и Фонда поддержки спорта организация марафона вышла на качественно новый уровень.

Церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни» состоится 25 декабря в Общественной палате РФ. Вручать заслуженные награды лауреатам конкурса будет председатель комиссии ОП РФ по физической культуре Ирина Винер.





Напомним, что в 2024 году Парижский полумарафон в Нагайбакском районе состоится 2 июня. Регистрацию на участие в мероприятии открыл губернатор Алексей Текслер в рамках выставки-форума «Россия» в Москве, которая прошла 22 ноября на ВДНХ.