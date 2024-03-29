Челябинский проект признали лучшим спортивным событием года

Парижский полумарафон завоевал Гран‑при национальной премии

Парижский полумарафон в Челябинской области получил признание на национальной спортивной премии «Событие года». Южноуральский проект не только выиграл в номинации «Спортивное мероприятие года», но и завоевал Гран-при. Экспертное жюри оценило не только спортивную, но и важную социальную составляющую мероприятия. Вчера в Москве состоялась церемония награждения победителей и призеров национальной премии, а сегодня, 29 марта, организаторы Парижского полумарафона поделились впечатлениями от прошедшей церемонии.

«Мы безумно рады и счастливы! Уже сам факт того, что наш проект попал в шорт-лист национальной премии, был для нас маленькой победой. Однако Парижский полумарафон не только победил в номинации „Спортивное мероприятие года“, но и завоевал Гран-при! То есть заслужил звание лучшего спортивного события года в России! Наше село Париж теперь хорошо знают не только в регионе, но и далеко за его пределами. Кто знает, может быть, о нем скоро услышат и во Франции», — сообщила корреспонденту Первого областного информагентства идейный вдохновитель и инициатор проведения Парижского полумарафона в Челябинской области Светлана Мамедалина.

Она также добавила, что эта победа была бы невозможной без поддержки правительства региона во главе с губернатором Алексеем Текслером и его заместителем Вадимом Евдокимовым, которые взяли на себя организацию мероприятия. Большую помощь в проведении Парижского полумарафона, по словам Светланы Мамедалиной, оказал и Фонд поддержки спорта, а также профессиональная работа судейской бригады во главе с Альбертом Салиховым.

«Это большое событие для всей Челябинской области! В числе претендентов на победу в национальном конкурсе были очень сильные и интересные проекты. Мы гордимся тем, что наш Парижский полумарафон получил такое признание», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Парижский полумарафон в Нагайбакском районе проводится с 2016 года. В нем принимают участие любители бега из разных уголков России, а также гости из других стран. В организации мероприятия активное участие принимает правительство Челябинской области. На старт одного из забегов выходил и губернатор Алексей Текслер. С 2022 года организатором забегов стал Фонд поддержки спорта.

Напомним, что в этом году Парижский полумарафон в Нагайбакском районе состоится 2 июня. В нем примут участие более 2 тысяч участников, которые могут пробежать одну из восьми дистанций.