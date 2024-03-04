«Парижский полумарафон» претендует на звание спортивного события года

Забег попал в шорт-лист финалистов национальной премии

«Парижский полумарафон», который девятый год проходит в селе Париж Челябинской области и собирает несколько тысяч любителей бега, вырастает до события года в масштабах страны. Мероприятие попало в шорт-лист финалистов национальной премии «Событие года». Губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале выразил благодарность организаторам этого забега и надежду на победу.



О том, что «Парижский полумарафон» претендует на престижную премию, стало известно сегодня из телеграм-канала губернатора.

«„Парижский полумарафон“ начинался как турнир, который организовали неравнодушные жители Нагайбакского района. Сегодня это событие известно далеко за пределами Челябинской области, каждый год ставит рекорды посещаемости. А теперь претендует на звание „Спортивное мероприятие года“ в масштабах всей страны. Благодарю команду организаторов, жителей муниципалитета и Минспорт России за поддержку! Будет еще интереснее»,— отметил глава региона.

В фонде спорта пояснили, что полумарафон попал в число трех финалистов Национальной премии «Событие года» в номинации «Спортивное событие года».

«В конце марта нам предстоит очная защита и борьба за лидерство в номинации, но уже сейчас мы можем сказать, что для Фонда и Челябинской области это заслуженный результат, который показывает, как благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера, профессиональному подходу к организации, слаженной работе команды полумарафона можно вывести региональное мероприятие на федеральный уровень и сделать его спортивным брендом региона»,— рассказали в фонде спорта.

В этом году полумарафон пройдет 2 июня, регистрация на забеги стартовала на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. В прошлом году финалистом премии от Челябинской области стал Финал Winline чемпионата России по баскетболу 3×3.