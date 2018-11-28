/ Владимир Путин наградил Олега Знарка орденом Александра Невского

Вручение прошло в Екатерининском зале Кремля.

Известный хоккейный специалист Олег Знарок был награжден Орденом Александра Невского. Вручение государственных наград прошло вчера, 27 ноября, в Екатерининском зале Кремля.

Перед началом официальной церемонии со вступительным словом к присутствующим обратился президент России Владимир Путин. Он отметил, что все, кто были удостоены государственных наград, добились высот в своих профессиях.

Я очень рад приветствовать всех вас в Кремле и с чувством огромного уважения вручить государственные награды выдающимся гражданам нашей страны, тем, кто создаёт и приумножает её национальное богатство — в экономике, в науке, в медицине, в образовании, в культуре и спорте, кто защищает Отечество и служит ему. Убеждён, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи, в том числе там, где отвага и риск идут рука об руку. — сказал Владимир Путин.

О том, что Олег Знарок будет награжден государственной наградой, стало известно в сентябре этого года. Отметим, что в коллекции наград у Олега Знарка уже есть ордена Почета и Дружбы.

Напомним, 27 ноября стало известно о том, что бывший главный тренер сборной России, после почти полугодового перерыва, станет консультантом национальной команды. В задачи Олега Знарка на новой должности будет входить проведение тренировок юниорских, молодежной и олимпийской сборной страны, а также консультирование тренерского штаба главной команды. Сам специалист сказал, что рад вновь вернуться к тренерской работе.