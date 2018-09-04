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/ Президент наградил Олега Знарка орденом Александра Невского

Президент наградил Олега Знарка орденом Александра Невского

С ценной наградой тренера поздравил глава Челябинской области.
сегодня в 10:32
  |  Общество

Хоккейный тренер Олег Знарок стал кавалером ордена Александра Невского за успешное выступление на прошедшей зимней олимпиаде. Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации иностранных граждан» подписан президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, получение тренером ордена отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В своём обращении он подчеркнул квалификацию тренера и признание россиян.

Своим спортивным талантом, блестящей тренерской работой Вы давно заслужили любовь и признание россиян и всех своих земляков — жителей Челябинской области. Яркая и бесспорная победа наших хоккеистов на Олимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане стала очередным подтверждением Вашей высочайшей квалификации, триумфом челябинской хоккейной школы, а орден Александра Невского — заслуженной наградой. Желаю Вам дальнейших успехов, новых побед, крепкого здоровья и благополучия! — говорится в обращении губернатора.

Помимо ордена Александра Невского, Олег Знарок является кавалером орденов Почёта и Дружбы.

Напомним, хоккейный специалист является уроженцем Усть-Катава Челябинской области.

В качестве игрока Олег Знарок становился победителем молодёжного Чемпионата Европы 1981 года в составе сборной СССР, серебряным призёром Чемпионата СССР в команде рижского «Динамо» в 1988 году, и чемпионом первого дивизиона Чемпионата мира по хоккею в составе сборной Латвии в 1996 году. Как тренер Олег Знарок выиграл три Кубка Гагарина: два с московским «Динамо» и один со СКА из Санкт-Петербурга. Также Олег Знарок является обладателем полного комплекта наград Чемпионатов мира.

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