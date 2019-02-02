/ Орден Суворова вручили авиационному полку в Челябинской области

Вручить его прибыл командующий войсками Центрального военного округа.

Орден Суворова вручили смешанному авиационному полку, дислоцированному в Челябинской области. Для вручения награды на Южный Урал прибыл командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

Символично, что вручение боевой награды происходит в период празднования 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда, под стенами которого полк воевал в годы Великой Отечественной войны. Вы, являясь продолжателями славных боевых традиций воинов-фронтовиков Великой Отечественной войны, в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике одними из первых вступили в борьбу с международным терроризмом. — отметил на церемонии вручения Александр Лапин.

Учрежден орден Суворова был в 1942 году. Ранее его вручали командирам Красной Армии. Позже им начали награждать и целые войсковые части.

Весь полк участвовал в торжественной церемонии, орден был прикреплен генерал-лейтенантом Александром Лапиным к Боевому знамени. — прокомментировал корреспондент медиахолдинга «ОТВ», находящийся на месте событий.

Всего орденами Суворова различных степеней за годы войны было награждено 1528 — соединений, частей и учреждений Красной Армии.