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На Южном Урале наградили лучших муниципальных служащих

Были объявлены победители в трех номинациях.
сегодня в 12:14
  |  Общество

Прошло награждение по итогам первого конкурса на лучшего муниципального служащего в Челябинской области. Губернатор области Борис Дубровский вручил победителям дипломы.

Конкурс делился на три номинации: «Лучший муниципальный служащий городского округа», «Лучший муниципальный служащий муниципального района», «Лучший муниципальный служащий городского, сельского поселения». Участникам необходимо было показать свои личностные и деловые качества, проявить творческий подход к решению проблем и предложить новые идеи для более эффективной работы.

Конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий» выполняет несколько задач. Первая — поддержка тех людей, которые хотят применять в своей работе новые технологии, знания и подходы. С другой стороны, это очень большое кадровое подспорье для областного уровня власти, поскольку в открытом режиме на конкурс приходят люди, которые сегодня руководят на муниципальном уровне, а в дальнейшем смогут руководить и на областном. Третья задача — стимулирование муниципальных служащих развиваться профессионально. — прокомментировала заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальник управления государственной службы и противодействия коррупции Татьяна Язовских.

«Лучший муниципальный служащий городского округа»

  • 1 место — Василий Максимов, начальник организационно-информационного отдела администрации Курчатовского района г. Челябинска

  • 2 место — Юлия Манушина, главный специалист отдела торгов и котировок управления муниципального заказа администрации г. Магнитогорска

  • 3 место — Борис Алеев, начальник отдела внутреннего финансового контроля и контроля закупок администрации Миасского городского округа

«Лучший муниципальный служащий муниципального района»

  • 1 место — Надежда Голова, начальник правового управления администрации Увельского муниципального района

  • 2 место — Светлана Ивлева, ведущий специалист управления муниципальной службы администрации, ответственный за охрану труда на территории Сосновского муниципального района

  • 3 место — Олег Парамонов, ведущий специалист финансово-экономического отдела управления социальной защиты населения Нагайбакского муниципального района

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