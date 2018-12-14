/ На Южном Урале наградили лучших муниципальных служащих

Были объявлены победители в трех номинациях.

Прошло награждение по итогам первого конкурса на лучшего муниципального служащего в Челябинской области. Губернатор области Борис Дубровский вручил победителям дипломы.

Конкурс делился на три номинации: «Лучший муниципальный служащий городского округа», «Лучший муниципальный служащий муниципального района», «Лучший муниципальный служащий городского, сельского поселения». Участникам необходимо было показать свои личностные и деловые качества, проявить творческий подход к решению проблем и предложить новые идеи для более эффективной работы.

Конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий» выполняет несколько задач. Первая — поддержка тех людей, которые хотят применять в своей работе новые технологии, знания и подходы. С другой стороны, это очень большое кадровое подспорье для областного уровня власти, поскольку в открытом режиме на конкурс приходят люди, которые сегодня руководят на муниципальном уровне, а в дальнейшем смогут руководить и на областном. Третья задача — стимулирование муниципальных служащих развиваться профессионально. — прокомментировала заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области — начальник управления государственной службы и противодействия коррупции Татьяна Язовских.

«Лучший муниципальный служащий городского округа»

1 место — Василий Максимов, начальник организационно-информационного отдела администрации Курчатовского района г. Челябинска

2 место — Юлия Манушина, главный специалист отдела торгов и котировок управления муниципального заказа администрации г. Магнитогорска

3 место — Борис Алеев, начальник отдела внутреннего финансового контроля и контроля закупок администрации Миасского городского округа

«Лучший муниципальный служащий муниципального района»