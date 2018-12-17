/ Десятку лучших деятелей культуры наградили на Южном Урале

Государственные премии за высокое профмастерство вручил губернатор области.

Дипломы и государственные премии за высокое профессиональное мастерство, заслуги в развитии культуры и искусства получили 10 деятелей культуры. Награды южноуральцам вручил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Уходящий год был богат на культурные события в регионе. Появились новые проекты и фестивали. Международный статус обрели Фестиваль духовной музыки и Бажовский фестиваль. Наши творческие коллективы побывали с гастролями более чем в двадцати странах. Впереди нас ждут Год театра в России, а затем — саммиты ШОС и БРИКС, гостям которых мы хотим представить Южный Урал во всем его творческом и культурном многообразии. Рассчитываю на ваше активное участие. — отметил Борис Дубровский.

Государственная премия в сфере культуры и искусства — традиционная. Присуждают ее ежегодно, начиная с 2002 года. За 16 лет ей наградили более 150 южноуральцев. О процессе отбора победителей подробнее «Первому областному» рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Собирается экспертная группа, которая отбирает кандидатов самое меньшее — из 100 конкурсных заявок. После первичного отбора остается около 30 человек, из которых выбирают 10 лучших. — прокомментировал Алексей Бетехтин.

Отметим, в этом году награды получили следующие жители области:

Игорь Гладышев — руководитель коллектива двора культуры «Горняк» Коркинского муниципального района;

Наталья Диская — директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки;

Андрей Дрыгин — артист (кукловод) Челябинского государственного театра кукол имени В. Вольховского;

Ольга Лепихова — художественный руководитель Березовской сельской централизованной клубной системы;

Тамара Нарская — профессор кафедры педагогики хореографии Челябинского государственного института культуры;

Тамара Семенова — директор Тимирязевской детской школы искусств;

Наталья Федотова — директор Озерского государственного колледжа искусств;

Валерий Целищев — артист балета Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки;

Татьяна Шадрина — директор Златоустовского городского краеведческого музея;

Тамара Ясинская — директор Миньярской детской школы искусств.

Добавим, в 2018 году на развитие культуры в Челябинской области было направлено 50 миллионов рублей. Впервые были направлены деньги отдельно на новые постановки. Благодаря этому областные театры представили зрителям рекордное число премьерных спектаклей — 35. В целом же объем средств, направляемых на эти цели, за последние 4 года вырос более чем в 3 раза.