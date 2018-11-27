Бывший тренер займется подготовкой кадров для «Красной Машины».

Известный специалист Олег Знарок стал консультантом сборной России по хоккею. Официальное сообщение появилось на сайте Федерации хоккея страны.

Основными обязанностями Знарка станут проведение тренировок для команд U-16, U-17, U-18, молодежной и олимпийской сборной в рамках Национальной программы подготовки «Красная машина», консультирование тренеров системы сборных команд. — говорится в официальном заявлении ФХР.

Сам Олег Знарок также высказался о своем назначении. Специалист отметил, что рад снова вернуться к тренерской работе.

Впереди много дел по подготовке, развитию резерва. За время работы с национальной сборной я приобрел огромный опыт. Надеюсь применить его в работе консультантом штаба. Буду рад, если моя помощь станет вкладом в общий успех. — сказал Олег Знарок.

Назначение тренера отметил и другой известный специалист, Вячеслав Быков. По его словам, опыт Олега Знарка поможет тренерскому штабу сборных страны.

Я рад, что Олег нашёл возможность вернуться и снова приступит к активной деятельности. Его опыт и взгляд на хоккей, безусловно, помогут тренерскому штабу сборных. Тем более что все наши ребята работали с ним. Думаю, что это пойдёт на пользу. Помог ли Знарку недавний отпуск соскучиться по работе? На этот вопрос может ответить только он сам. Наверное, он сделал этот перерыв, чтобы всё взвесить и с новыми силами приступить к дальнейшей работе. — отметил Вячеслав Быков.

Напомним, Олег Знарок трижды выигрывал главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. Дважды он сделал это с московским «Динамо», и один раз будучи главным тренером СКА. Также в активе тренера победа на Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане.