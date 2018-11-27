Известный специалист Олег Знарок стал консультантом сборной России по хоккею. Официальное сообщение появилось на сайте Федерации хоккея страны.
Основными обязанностями Знарка станут проведение тренировок для команд U-16, U-17, U-18, молодежной и олимпийской сборной в рамках Национальной программы подготовки «Красная машина», консультирование тренеров системы сборных команд. — говорится в официальном заявлении ФХР.
Сам Олег Знарок также высказался о своем назначении. Специалист отметил, что рад снова вернуться к тренерской работе.
Впереди много дел по подготовке, развитию резерва. За время работы с национальной сборной я приобрел огромный опыт. Надеюсь применить его в работе консультантом штаба. Буду рад, если моя помощь станет вкладом в общий успех. — сказал Олег Знарок.
Назначение тренера отметил и другой известный специалист, Вячеслав Быков. По его словам, опыт Олега Знарка поможет тренерскому штабу сборных страны.
Я рад, что Олег нашёл возможность вернуться и снова приступит к активной деятельности. Его опыт и взгляд на хоккей, безусловно, помогут тренерскому штабу сборных. Тем более что все наши ребята работали с ним. Думаю, что это пойдёт на пользу. Помог ли Знарку недавний отпуск соскучиться по работе? На этот вопрос может ответить только он сам. Наверное, он сделал этот перерыв, чтобы всё взвесить и с новыми силами приступить к дальнейшей работе. — отметил Вячеслав Быков.
Напомним, Олег Знарок трижды выигрывал главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. Дважды он сделал это с московским «Динамо», и один раз будучи главным тренером СКА. Также в активе тренера победа на Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане.