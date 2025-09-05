Николай Цискаридзе пришел на генпрогон спектакля в свитере челябинского бренда

Фотографию в кофте «СССР» он выложил в соцсетях

Николай Цискаридзе надел на предпоказ спектакля «Кабала святош» свитер «СССР» челябинского бренда SelSovet. Фотографией в кофте, покорившей всю Россию, премьер Большого театра поделился в своем телеграм-канале.

Свитер Николай Цискаридзе решил надеть на генеральную репетицию премьеры в МХТ имени Чехова, а затем в нем же дал интервью журналистам.

Спектакль «Кабала святош» по пьесе Михаила Булгакова рассказывает о придворных заговорах, взаимоотношениях художника и власти, правде и лицемерии. В постановку вошли фрагменты романа Булгакова «Жизнь господина де Мольера», «Размышления о первой философии» Рене Декарта, «Нравственные письма к Луцилию» Сенеки, «О рабстве и свободе человека» Николая Бердяева. Главную роль Жана-Батиста де Мольера исполняет Константин Хабенский. Николай Цискаридзе сыграл Людовика XIV под своим псевдонимом Максим Николаев.

Фото: Валентин Блох, МХТ имени Чехова

Напомним, свитер «СССР» стал известен после того, как глава МИДа Сергей Лавров прилетел в нем на Аляску. После этого все запасы свитеров бренда SelSovet раскупили буквально за несколько часов. По словам собственника магазина Екатерины Варлаковой, пока SelSovet работает только по предзаказу.