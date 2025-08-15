Глава МИДа Сергей Лавров прилетел на Аляску в свитере челябинского бренда

«Для нас это особый комплимент», — говорит основательница бренда SelSovet

Свитер челябинского бренда SelSovet заметили на главе российского МИДа Сергее Лаврове. В нем министр прилетел на Аляску.

«В этом году министерство иностранных дел РФ делало закупку именно этих моделей, мужских и женских. Но мы не знали, что сам Сергей Лавров носит наш свитер. Конечно, для нас это особый комплимент», — поделилась с журналистом ИА «Первое областное» основательница бренда Екатерина Варлакова.

Она рассказала, что уже восемь лет бренд работает над выпуском коллекций в патриотичном стиле. Бум продаж на свитер «СССР», по ее словам, начался в конце 2023 года и продолжается до сих пор.

«Мы не ждем всплеска продаж после сегодняшней новости. Но мы испытываем большое чувство гордости за то, что делаем», — отметила она.

Добавим, на маркетплейсах продукция SelSovet не продается, все оригинальные модели — только на сайте компании.