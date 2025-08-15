Запасы челябинских свитеров СССР раскупили еще в первой половине дня

Теперь кофту «как у Лаврова» приобретают только по предзаказу

Запасы челябинских свитеров СССР раскупили еще в первой половине дня. Собственник бренда SelSovet Екатерина Варлакова рассказала ИА «Первое областное» о небывалом ажиотажном спросе.

«Все свитера с надписью СССР раскупили сегодня еще в первой половине дня. Сейчас работаем только по предзаказу», — уточнила она.

Челябинский бренд SelSovet существует уже 8 лет, но сегодня он обрел новую, мировую, популярность, когда кофту этого бренда с надписью СССР надел министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший на переговоры с США на Аляске.