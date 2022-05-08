Как слова южноуральского снайпера стали девизом солдат в Сталинграде

Василий Зайцев за три месяца битвы уничтожил 225 солдат и офицеров германской армии

Имя Василия Зайцева неразрывно связано со Сталинградской битвой и историей снайперского дела, в котором ему не было равных. Многие южноуральцы гордятся своим земляком — Зайцев родился и вырос в селе Еленинка в Карталинском районе. В родном селе несколько лет назад ему установили памятник.

Зайцев первым в дивизии получил медаль «За отвагу», был несколько раз ранен и дважды по ошибке похоронен в братской могиле, а за время боев прославился как легендарный снайпер Советской армии. Похоронен Василий Зайцев на Мамаевом кургане в Волгограде. Журналисты ИА «Первое областное» побывали на мемориале и почтили память известного земляка.

От Южного Урала — до Сталинграда

Будущий снайпер родился в 1915 году в селе Еленинка Оренбургской губернии (ныне это территория Карталинского района) в семье лесника. С детства Василий интересовался оружием — сперва дед подарил ему настоящий охотничий лук, а когда внук подрос — берданку двадцатого калибра.

В 1931 году 16-летний Зайцев отправился на работу в Магнитогорск, где шло строительство металлургического комбината. Там он окончил вечернюю семилетку и курсы бухгалтеров, а одновременно с этим посещал стрелковые курсы. Зимой 1937 года Василия Зайцева призвали в армию и отправили во Владивосток, где он стал моряком Тихоокеанского флота, но уже летом 1942 года его зачислили в состав 284-й стрелковой дивизии. В скором времени дивизию отправили под Сталинград.





Записки снайпера

Зайцев все свои снайперские навыки смог проявить во время боев за метизный завод. Многие факты тех военных лет он вспоминает в своих мемуарах «Записки снайпера».

«Я вскинул винтовку и, почти не целясь, дал выстрел. Фриц упал. Через несколько секунд там появился второй. Я и второго уложил. — Кто стрелял? — спросил командир полка. Комбат доложил: главстаршина Зайцев. — Дайте ему снайперскую винтовку, — приказал майор. И, подозвав меня, приказал: товарищ Зайцев, считайте всех фашистов, которых прикончите. Два уже есть. С них и начинайте свой счет»,— описывает в своей книге Василий Зайцев.





Однажды Василия завалили землей в блиндаже — он уснул от усталости среди трупов солдат и его посчитали погибшим.

«Меня бросило в холодный пот: это лежали мертвые. Я понял, что спал среди трупов. Неужели товарищи сочли меня убитым и бросили в братскую могилу? От такой мысли больно сжалось сердце. Скорее выбраться на волю, глотнуть свежего воздуха, посмотреть на небо, увидеть ребят... Лучше быть убитым в бою, чем заживо погребенным», — вспоминает Зайцев.

Дни и ночи Сталинградской битвы не зря называют огненными. Вот как вспоминает их именитый снайпер:

«В районе бензохранилища рвались бомбы большого калибра. Как папиросная бумага, гнулась и корежилась листовая сталь бензоцистерн. Падали там мелкие бомбы замедленного действия. Торчат хвосты этих бомб перед глазами — кто их знает, когда взорвутся... Противная штука».





Советские солдаты знали, что у гитлеровцев большое превосходство в живой силе и технике.

«Но знали мы и то, что защитники Сталинграда на всех участках ведут активную оборону, не дают захватчикам покоя ни днем, ни ночью, нанося короткие, но чувствительные удары, которые держат гитлеровцев в напряжении круглые сутки, изматывают их морально и физически»,— вспоминает Зайцев.

Уже в послевоенное время Василий Зайцев написал несколько учебных пособий для снайперов. На его счету несколько авторских тактик ведения боя.

«Придумали манок из консервных банок: ночью развешивали их перед немецкими окопами и протягивали веревку к себе в траншею. Утром напарник за нее дергал, банки дребезжали, немецкий солдат выглядывал посмотреть, что там на нейтралке творится, и получал пулю в лоб»,— описывает одну из тактик южноуральский снайпер.





В историю наш земляк вошел не только благодаря своим боевым заслугам, но и словам, которые стали своего рода девизом для всех советских солдат, сражавшихся за Сталинград.

«Для нас, бойцов и командиров 62-й армии, за Волгой земли нет. Мы стояли и будем стоять насмерть!» Эти слова Зайцева выгравированы на площади Стоявших Насмерть на Мамаевом кургане.





Жизнь после войны

После завершения Сталинградской битвы он также участвовал в освобождении Донбасса, в битве за Днепр, сражался под Одессой и на Днестре.

За время войны Зайцев был удостоен нескольких наград: медали «За отвагу», двух орденов Красного Знамени, звания Героя Советского Союза и медали «Золотая звезда», ордена Ленина, ордена Отечественной войны 1-й степени и прочих. Признан почетным гражданином города-героя Волгограда.





После окончания войны Зайцев демобилизовался и поселился в Киеве. Был комендантом Печерского района. Заочно учился во Всесоюзном институте текстильной и легкой промышленности. Работал директором машиностроительного завода, директором швейной фабрики «Украина», возглавлял техникум легкой промышленности. Участвовал в армейских испытаниях винтовки СВД. Женился, но своих детей у него не было.

Завещание «быть похороненным в земле Сталинграда»

Легендарный снайпер скончался 15 декабря 1991 года. Был похоронен в Киеве на Лукьяновском военном кладбище, хотя его завещанием было «быть похороненным в сталинградской земле, которую он защищал».

31 января 2006 года прах Василия Григорьевича Зайцева был торжественно со всеми воинскими почестями перезахоронен в Волгограде на Мамаевом кургане. В канун Дня Победы журналисты Челябинской области побывали на мемориале и почтили память земляка.





Легенда на долгие года

Личная винтовка Зайцева хранится в музее обороны Сталинграда. Там же можно увидеть специальный учетный билет, в котором снайпер должен был отмечать количество убитых им солдат вермахта. За три месяца битвы он уничтожил 225 солдат и офицеров германской армии.

«Мы в самом деле вели личные учетные листы — „личный счет мести фашистам“, где каждая цифра за каждый день заверялась подписью очевидцев удачных выстрелов. На моем счету было действительно больше всех», — вспоминает об этом Василий Григорьевич в своей книге.

Память о метком южноуральском снайпере живет до сих пор. Имя Василия Зайцева носит пароход, курсирующий по Днепру. В мае 2014 года в селе Еленинка Челябинской области установлен памятник Василию Григорьевичу. 5 мая 2015 года ему установлен бюст в Ярославле в мемориальном комплексе. 20 октября 2020 года ему открыт бюст во Владивостоке.