Под Волгоградом с почестями похоронили погибшего в 1942 году южноуральского солдата

Родственники Александра Курышева приехали из Пластовского района в город Суровикино

Одни из самых ожесточенных боев во время Великой Отечественной войны велись в Сталинграде и его окрестностях, где город обороняли 200 дней и ночей. В этих схватках погибли порядка двух миллионов солдат, более 700 из которых были южноуральцы. И это только те, чьи имена стали известны, еще сотни человек так и остаются пропавшими без вести.

Каждый год поисковые отряды проводят раскопки на месте гибели солдат и находят все новые и новые захоронения. Так, в 2021 году в Волгоградской области поисковики нашли останки, которые принадлежат солдату из Пластовского района, погибшему более 70 лет назад.

Журналист ИА «Первое областное» пообщалась с поисковиками и узнала, где проходили раскопки, как удалось установить личность южноуральского солдата и оперативно найти его родственников.





Год назад казачий поисковый отряд «Донской рубеж» проводил раскопки в районе хутора Новомаксимовского в Суровикинском районе Волгоградской области. Он находится в 138 км от самого Волгограда. Здесь, как и в самом Сталинграде, шли ожесточенные бои.

«И немцы описывали эти бои, какой здесь кошмар творился, и наши описывали. У нас весь Суровикинский район усыпан памятниками. Но, к сожалению, звание „Город воинской славы“ было присвоено городу Калач-на-Дону, потому что именно там объединение группировки войск было и зажимание в кольцо», — рассказал ИА «Первое областное» руководитель отряда «Донской рубеж» Евгений Макаров.

Во время раскопок были обнаружены три сброса с телами. Из трех ям подняли... 176 человек!





«Также было обнаружено два медальона. Первый отдали на экспертизу, он пока до сих пор не прочитан, находится в организации „Солдатский медальон“. Второй медальон вскрывал лично я. Данные все прочитали. Владельцем оказался рядовой Курышев Александр Владимирович, 1893 года рождения, уроженец Челябинской области, сельсовет Демаринский (Пластовский район. — Прим. ред.)», — сообщил руководитель отряда.

В документе, который был в медальоне, также были и другие данные о нашем солдате: был призван в ряды армии в январе 1942 года. Через полгода — 19 июня 1942 года — с ним пропала связь, а в сентябре он был исключен из списков воинской части.





Поисковый отряд запросил данные в Центральном архиве Минобороны и все данные с медальона подтвердились — солдат и он числится пропавшим без вести.

Останки погибших нашли в поле, рядом с дорогой, через которую виднеются два обелиска. Они напоминают о том, что рядом с этой территорией находился концлагерь.

«Мог ли Курышев находиться в этом концлагере? Мог, но я не могу этого утверждать. Когда мы обнаружили останки, были найдены два медальона, маленькие нательные крестики и один большой нательный крест, больше десятка карандашей, складной нож. Если бы это были военнопленные, у них бы ничего этого не было при себе», — отметил собеседник.





Уже через два дня после вскрытия медальона поисковики нашли родственников Александра Курышева. Этот случай сами поисковики называют большой удачей, ведь часто медальон находится в плохом состоянии и его невозможно прочитать, да и находят их не так часто.

Найти родственников помог председатель совета ветеранов Пласта Владимир Степанович Воробьев.

«Я связался с ним, и он буквально в этот же день дал запрос в военный комиссариат, в ЗАГС. На следующий день он поехал в село Демаринское. Там проживают родственники солдата — правнучка и жена внука. Внук, к сожалению, недавно скончался. Найти родственников получается далеко не всегда. Есть сержант, останки которого в позапрошлом году в полях нашли с медальоном. Мы писали запросы в разные организации, но, к сожалению, уже два года родственников найти не можем», — добавил Евгений Макаров.





Родственники Александра Курышева прибыли в Волгоградскую область, в Суровикинский район, где и были найдены останки прадеда, сражавшегося с гитлеровской армией. Сегодня, 6 мая, здесь прошло его захоронение.

А поисковый отряд продолжит свою круглогодичную работу: с весны до осени они работают в полях, а зимой и ранней весной — с документами, архивами и с жителями, ищут родственников погибших.

«В какой-то год мы можем поднять 50 человек, в какой-то — 70. Все зависит от местонахождения, проведенной ранее разведки, общения с людьми. Потому что, если кто-то скажет мне, что он вышел в поле и сразу нашел захоронение, я ему не поверю. Потому что основная работа — это бегать по полям. Если нашел медальон и расшифровал его — это счастье безграничное для поисковика»,— говорит Евгений Макаров.





Напомним, поисковый отряд «Импульс» при УФССП России по Челябинской области также обнаружил в Волгоградской области останки 17 бойцов Красной армии, солдатские медальоны, офицерский планшет, петлицы сержанта медицинской службы, часы и нож.

Жители Челябинской области могут получить сведения об участниках Великой Отечественной войны на портале «Вспомним всех поименно». В электронную версию Книги Памяти внесли данные о более чем 256 тысячах воинов.



Архивная служба Челябинской области проводит работу по формированию Книг Памяти по 30 городам и 242 сельским советам региона, которую планируется завершить к 80-летию Победы.

