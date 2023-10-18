На ноябрьские праздники между Челябинском и Санкт-Петербургом запустят дополнительные поезда

Состав назначили также между Тюменью и Оренбургом с остановкой в южноуральской столице

На Южно-Уральской железной дороге назначили дополнительные поезда из Челябинска в Санкт-Петербург на ноябрьские праздники. Это поможет закрыть повышенный спрос в длинные выходные, отмечают в пресс-службе ЮУЖД.

Отправиться из Челябинска в Санкт-Петербург можно будет двумя поездами дальнего следования:

27 октября — на поезде № 246 в 9:28;

1 ноября — на поезде № 247 в 17:21.

Чтобы вернуться из Санкт-Петербурга в Челябинск, назначены такие составы:

2 ноября — поезд № 245 в 15:45;

7 ноября — поезд № 250 в 17:35.

Появился на ЮУЖД еще один дополнительный поезд, он следует через Челябинск. Состав с номерами 221/222 3 ноября в 8:35 отправится из Тюмени в Оренбург. В столице Южного Урала остановка будет в 20:48 на один час. Обратно поезд поедет 5 ноября в 17:15. В Челябинске остановится в 08:17 на один час и 11 минут.

В пресс-службе ЮУЖД отмечают, что, если на поезда будет слишком большой спрос, составы дополнят вагонами. Для пассажиров есть мужские и женские купе, багажное отделение, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами. В поездах смогут разместиться и маломобильные граждане.

Ранее сообщалось, что прямой поезд запустят между Челябинском и Ташкентом (столица Узбекистана). ЮУЖД также информировала, что на 14% увеличила перевозки пассажиров на черноморском направлении.