С 1 сентября в поездах изменили правила перевозки мелких собак

Что еще изменится в правилах перевозки с осени

С 1 сентября в России в поездах нельзя будет курить в тамбуре. А еще пассажирам запретят играть на музыкальных инструментах. Какие еще нововведения в правилах перевозки пассажиров и багажа вступят в силу с начала осени, рассказали в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги».

«В правилах учтены пробелы, выявленные в последнее время при регулировании вопросов перевозки пассажиров», — уточнили в РЖД.

Пассажиры обязаны проходить досмотр, в том числе дополнительный или повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности. В случае если человек отказывается от досмотра, в поезд его не пустят.

В поездах, на станциях и других объектах инфраструктуры РЖД запрещено использование музыкальных инструментов и колонок (звукоусилителей). Исключение — слуховые аппараты и наушники.

Не допускается нахождение в поездах лиц в пачкающей одежде, имеющей зловонный запах.

Запрещено осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Запрещена и благотворительная деятельность, если нет письменного разрешения перевозчика или владельца поезда.

В вагонах поездов и тамбурах запрещено курение табака, никотиносодержащей продукции и кальянов.

Определен перечень документов, на основании которых оформляют билеты на поезда дальнего следования. В их числе:

паспорт гражданина Российской Федерации;

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность за пределами территории Российской Федерации;

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;

паспорт иностранного гражданина;

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;

свидетельство о рождении лица, не достигшего возраста 14 лет;

удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации;

удостоверение личности моряка;

военный билет военнослужащих и курсантов военных образовательных организаций;

справка об освобождении из мест лишения свободы;

документ, удостоверяющий личность осужденного;

вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства;

заключение об установлении личности иностранного гражданина или лица без гражданства;

свидетельство о возвращении из стран СНГ;

справка о следовании иностранного гражданина в посольство страны государства своей гражданской принадлежности;

справка для следования в дипломатическое представительство иностранного государства в Российской Федерации;

временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации;

иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность человека.

Допускается покупка билета в течение 90 дней по истечении срока действия паспорта или свидетельства о рождении.

Утверждается право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи. Утром и вечером они могут садиться за столик на 30 минут, в обед — на час.

Мелкие собаки без клетки или контейнера перевозятся по правилам для крупных пород собак, то есть на полу отдельного купе, в котором они перевозятся, в намордниках, с поводком и под контролем владельца.

Закреплен запрет на высадку из поезда безбилетного пассажира в возрасте до 16 лет. Обнаружив такого, контролеры или сотрудники поездной бригады обязаны передать его полицейским.

Утерянный или испорченный билет на поезда пригородного сообщения не возобновляется, деньги за него не возвращают.

Вернуть полную стоимость проезда на поезде пригородного сообщения с указанием мест можно не позднее чем за два часа до отправления поезда. 50% стоимости билета вернут, если до отправления остается менее двух часов.

Что касается поездов дальнего следования, то вернуть полную стоимость билета можно, сдав его не позднее чем за восемь часов до отправления поезда. 50% стоимости билета можно получить, сдав его в кассы менее чем за восемь часов, но не позднее чем за два часа от отправления поезда.