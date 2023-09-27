Третий поезд «Орлан» планируют запустить из Челябинска к концу 2023 года

В планах на 2024 год — увеличение состава до трех вагонов

В декабре 2023 года между Челябинском и Екатеринбургом планируют запустить третью пару рельсовых автобусов «Орлан». Кроме того, в следующем году, возможно, состав станет трехвагонным. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Рассматривается вопрос запуска с 12 декабря третьей пары пригородных поездов сообщением Челябинск-Главный — Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пассажирский с использованием рельсовых автобусов. В настоящее время данный вопрос проходит необходимые согласования», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Во второй половине 2024 года в составе «Орлана» может появиться третий вагон. Его добавят, если будет техническая возможность.

Напомним, поезд «Орлан» был запущен в ноябре 2022 года в качестве альтернативы автобусному сообщению между Челябинском и Екатеринбургом. Время в пути составляет менее четырех часов.

Вскоре после запуска рельсового автобуса к нему добавили второй вагон, поскольку маршрут пользовался большой популярностью. А в феврале 2023 года запустили вторую пару поезда.