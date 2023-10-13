В Челябинской области пригородные поезда переходят на зимний график

Садовые электрички отменяют до весны

С 16 октября на Южно-Уральской железной дороге вводится зимний график движения электропоездов, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании. Изменения связаны с завершением дачного сезона и снижением пассажиропотока в осенне-зимний период.

После перехода на зимний график в Челябинской области перестанут курсировать следующие поезда:

№ 6007 Челябинск — Миасс;

№ 6008 Миасс — Челябинск;

№ 6901 Челябинск — Верхний Уфалей;

№ 6904 Верхний Уфалей — Челябинск.

Кроме того, с 1 ноября отменяются дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах возле садов и дачных поселков. Также изменится составность (количество вагонов) некоторых электричек.

Пассажирам следует учитывать эти изменения при планировании поездок.